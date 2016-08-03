Кудряшова (Харичева) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Харичева) Лидия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1930

Дата смерти

03.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1963

Муж: Кудряшов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1964

Сын: Кудряшов Борис Борисович

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Андреевич

Волгоград
Рождение ребёнка
01.06.1967

Дочь: Брянцева Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Андреевич

Волгоград
Рождение ребёнка
27.04.1969

Дочь: Цилинская Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Андреевич

Волгоград
Рождение ребёнка
21.07.1970

Дочь: Григорьева Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Андреевич

Волгоград
Смерть
03.08.2016
Волгоград
Похороны
Неизвестно
Волгоград
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