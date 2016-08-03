Кудряшова (Харичева) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1930
Дата смерти03.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
01.11.1964
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Андреевич
Волгоград
Рождение ребёнка
01.06.1967
Дочь: Брянцева Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Андреевич
Волгоград
Рождение ребёнка
27.04.1969
Дочь: Цилинская Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Андреевич
Волгоград
Рождение ребёнка
21.07.1970
Дочь: Григорьева Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Андреевич
Волгоград
Смерть
03.08.2016
Волгоград
Похороны
Неизвестно
Волгоград