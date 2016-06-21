Кудряшова (Запрягаева) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Запрягаева) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1908

Дата смерти

21.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1930

Муж: Кудряшов Андрей Дмитриевич

д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
?.03.1931

Сын: Кудряшов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.08.1933

Сын: Кудряшов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич

Кашин
Рождение ребёнка
08.02.1936

Дочь: Шишко Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич

Кашин
Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Кудряшова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич

Кашин
Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Кудряшов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич

Кашин
Смерть
21.09.1979
Ялта
Похороны
Неизвестно
Ялта
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