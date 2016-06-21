Кудряшова (Запрягаева) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1908
Дата смерти21.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1930
д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
?.03.1931
Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.08.1933
Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич
Кашин
Рождение ребёнка
08.02.1936
Дочь: Шишко Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич
Кашин
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Кудряшова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич
Кашин
Рождение ребёнка
16.06.1947
Сын: Кудряшов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Дмитриевич
Кашин
Смерть
21.09.1979
Ялта
Похороны
Неизвестно
Ялта