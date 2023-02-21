Кудряшов Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшов Андрей Дмитриевич

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Место рождения

д.Головино Калининская обл.

Дата рождения

17.06.1906

Дата смерти

04.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1906

Отец: Кудряшов Дмитрий Федорович

Мать: Кудряшова Татьяна Андреевна

д.Головино Калининская обл.
Бракосочетание
09.02.1930

Жена: Кудряшова Елизавета Петровна

д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
?.03.1931

Сын: Кудряшов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1933

Сын: Кудряшов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна

Кашин
Рождение ребёнка
08.02.1936

Дочь: Шишко Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна

Кашин
Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Кудряшова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна

Кашин
Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Кудряшов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна

Кашин
Смерть
04.04.1975
Кашин
Похороны
Неизвестно
Кашин
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