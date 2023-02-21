Кудряшов Андрей Дмитриевич
Место рожденияд.Головино Калининская обл.
Дата рождения17.06.1906
Дата смерти04.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1906
д.Головино Калининская обл.
Бракосочетание
09.02.1930
д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
?.03.1931
Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1933
Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна
Кашин
Рождение ребёнка
08.02.1936
Дочь: Шишко Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна
Кашин
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Кудряшова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна
Кашин
Рождение ребёнка
16.06.1947
Сын: Кудряшов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Кудряшова Елизавета Петровна
Кашин
Смерть
04.04.1975
Кашин
Похороны
Неизвестно
Кашин