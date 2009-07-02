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Кудряшов Дмитрий Федорович

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Место рождения

д.Головино Калининская обл.

Дата рождения

26.10.1875

Дата смерти

14.08.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1875

Отец: Кудряшов Федор

Мать: ?

д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
17.06.1906

Сын: Кудряшов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Андреевна

д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
22.02.1909

Сын: Кудряшов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Андреевна

д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
09.02.1917

Дочь: Уварова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Андреевна

д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
29.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Андреевна

д.Головино Калининская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова Татьяна Андреевна

Смерть
14.08.1939
УНЖЛАГ, ж.д ст.Сухобезводная
Причина смерти: умер от болезни
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