Кудряшов Дмитрий Федорович
Место рожденияд.Головино Калининская обл.
Дата рождения26.10.1875
Дата смерти14.08.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1875
Отец: Кудряшов Федор
Мать: ?
д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
17.06.1906
Сын: Кудряшов Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Андреевна
д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
22.02.1909
Сын: Кудряшов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Андреевна
д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
09.02.1917
Дочь: Уварова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Андреевна
д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
29.08.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова Татьяна Андреевна
д.Головино Калининская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1939
УНЖЛАГ, ж.д ст.Сухобезводная
Причина смерти: умер от болезни