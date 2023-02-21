Кудряшов Василий Дмитриевич
Место рожденияд.Головино Калининская обл.
Дата рождения22.02.1909
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1909
д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
08.01.1933
Сын: Кудряшов Авель Васильевич
Мать ребёнка: Кудряшова Анна Петровна
Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
05.07.1935
Сын: Кудряшов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кудряшова Анна Петровна
Смерть
1984
Тосно
Похороны
Неизвестно
Тосно