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Кудряшов Василий Дмитриевич

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Место рождения

д.Головино Калининская обл.

Дата рождения

22.02.1909

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1909

Отец: Кудряшов Дмитрий Федорович

Мать: Кудряшова Татьяна Андреевна

д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Кудряшов Авель Васильевич

Мать ребёнка: Кудряшова Анна Петровна

Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
05.07.1935

Сын: Кудряшов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кудряшова Анна Петровна

Смерть
1984
Тосно
Похороны
Неизвестно
Тосно
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