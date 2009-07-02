Уварова (Кудряшова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУварова (Кудряшова) Мария Дмитриевна

Уварова (Кудряшова) Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

д.Головино Калининская обл.

Дата рождения

09.02.1917

Дата смерти

02.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1917

Отец: Кудряшов Дмитрий Федорович

Мать: Кудряшова Татьяна Андреевна

д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
13.12.1937

Дочь: Тужилова Нина Александровна

Отец ребёнка: Уваров Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Александр Григорьевич

Смерть
02.07.2009
СПб
Похороны
Неизвестно
СПб, Красненькое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close