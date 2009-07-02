Уварова (Кудряшова) Мария Дмитриевна
Место рожденияд.Головино Калининская обл.
Дата рождения09.02.1917
Дата смерти02.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1917
д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
13.12.1937
Дочь: Тужилова Нина Александровна
Отец ребёнка: Уваров Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2009
СПб
Похороны
Неизвестно
СПб, Красненькое кладбище