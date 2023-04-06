Недоспасовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Недоспасовъ Яковъ
Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
01.12.1786
Сын: Недоспасовъ Наумъ
Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Недоспасовъ Никита
Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
26.10.1791
Сын: Недоспасовъ Степанъ
Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья
Рождение ребёнка
17.10.1794
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья
Рождение ребёнка
07.12.1796
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Недоспасовъ Степанъ
Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно