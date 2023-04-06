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Недоспасовъ Семенъ

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Недоспасовъ Иванъ

Мать: Недоспасова Меланья Ефимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Недоспасовъ Яковъ

Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Алексеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1786

Сын: Недоспасовъ Наумъ

Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Алексеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Недоспасовъ Никита

Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Алексеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1791

Сын: Недоспасовъ Степанъ

Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1794

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1796

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Недоспасовъ Степанъ

Мать ребёнка: Зайцева, Недоспасова Оксинья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева, Недоспасова Оксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Татьяна Алексеева

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