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Недоспасовъ Яковъ

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Недоспасовъ Семенъ

Мать: Недоспасова Татьяна Алексеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Недоспасова Дарья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Недоспасовъ Андреянъ

Мать ребёнка: Недоспасова Дарья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Недоспасовъ Павелъ

Мать ребёнка: Недоспасова Дарья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Недоспасова Дарья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Дарья

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