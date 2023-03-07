Недоспасовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Недоспасовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Недоспасова Дарья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Недоспасовъ Андреянъ
Мать ребёнка: Недоспасова Дарья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Недоспасовъ Павелъ
Мать ребёнка: Недоспасова Дарья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Недоспасова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недоспасова Дарья