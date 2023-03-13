Недоспасова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Яковъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Недоспасовъ Андреянъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Яковъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Недоспасовъ Павелъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Яковъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Яковъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Яковъ