Недоспасова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Недоспасовъ Андреянъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Недоспасовъ Павелъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Яковъ