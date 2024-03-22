Зайцева, Недоспасова (Москвичева) Оксинья
Место рождения
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Москвичевъ Иванъ
Бракосочетание
10.02.1789
Муж: Зайцевъ Леонтий
Рождение ребёнка
26.10.1791
Сын: Недоспасовъ Степанъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.10.1794
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ
Рождение ребёнка
07.12.1796
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Недоспасовъ Степанъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Семенъ