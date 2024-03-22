Зайцева, Недоспасова (Москвичева) Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева, Недоспасова (Москвичева) Оксинья

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Москвичевъ Иванъ

Мать: Москвичева Ирина Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1789

Муж: Зайцевъ Леонтий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1791

Сын: Недоспасовъ Степанъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1794

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1796

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Недоспасовъ Степанъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Семенъ

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