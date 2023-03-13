Москвичева Ирина Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Зайцева, Недоспасова Оксинья
Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Москвичевъ Иванъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.08.1795
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвичевъ Иванъ