Москвичева Ирина Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева Ирина Панфилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Зайцева, Недоспасова Оксинья

Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Москвичевъ Иванъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1795

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Москвичевъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичевъ Иванъ

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