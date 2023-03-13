Москвичевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквичевъ Иванъ

Москвичевъ Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Москвичевъ Петръ Карповъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Зайцева, Недоспасова Оксинья

Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Москвичевъ Иванъ

Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1795

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвичева Ирина Панфилова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close