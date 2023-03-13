Москвичевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Москвичевъ Петръ Карповъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Зайцева, Недоспасова Оксинья
Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Февронья
Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Москвичевъ Иванъ
Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Зиновья
Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова
Рождение ребёнка
05.08.1795
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Москвичева Ирина Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно