Недоспасовъ Никита
Место рождения
Дата рождения1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Недоспасовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Недоспасовъ Петръ
Мать ребёнка: Недоспасова Ирина
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Недоспасова Ирина
Рождение ребёнка
1812
Сын: Недоспасовъ Семенъ
Мать ребёнка: Недоспасова Ирина
Рождение ребёнка
1813
Сын: Недоспасовъ Петръ
Мать ребёнка: Недоспасова Ирина
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Недоспасова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недоспасова Ирина