Недоспасовъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасовъ Никита

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Недоспасовъ Семенъ

Мать: Недоспасова Татьяна Алексеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Недоспасовъ Петръ

Мать ребёнка: Недоспасова Ирина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Недоспасова Ирина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Недоспасовъ Семенъ

Мать ребёнка: Недоспасова Ирина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Недоспасовъ Петръ

Мать ребёнка: Недоспасова Ирина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Недоспасова Ирина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Ирина

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