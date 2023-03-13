Недоспасова Меланья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Меланья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1740

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1743

Сын: Недоспасовъ Федотъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Недоспасовъ Андрей

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Шаткова (Недоспасова) Вера

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Недоспасова) Федосья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Недоспасовъ Гаврила

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Недоспасовъ Семенъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Недоспасова) Лукерья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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