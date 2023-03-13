Недоспасова Меланья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Недоспасовъ Федотъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Недоспасовъ Андрей
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Шаткова (Недоспасова) Вера
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Недоспасова) Федосья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Недоспасовъ Гаврила
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Недоспасовъ Семенъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Недоспасова) Лукерья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ