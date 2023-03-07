Недоспасовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Недоспасова Евдокия
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина
Рождение ребёнка
12.08.1788
Дочь: Недоспасова Наталья
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Недоспасовъ Василий
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина
Рождение ребёнка
24.10.1792
Дочь: Недоспасова Прасковья
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина
Рождение ребёнка
29.01.1795
Сын: Недоспасовъ Игнатий
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина
Рождение ребёнка
19.10.1796
Дочь: Недоспасова Прасковья
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Недоспасовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недоспасова Катерина