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Недоспасовъ Иванъ

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Недоспасовъ Иванъ

Мать: Недоспасова Меланья Ефимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Недоспасова Евдокия

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина

Рождение ребёнка
12.08.1788

Дочь: Недоспасова Наталья

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Недоспасовъ Василий

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1792

Дочь: Недоспасова Прасковья

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1795

Сын: Недоспасовъ Игнатий

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1796

Дочь: Недоспасова Прасковья

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Недоспасовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Катерина

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