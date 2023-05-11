Недоспасова (Знаменскова) Катерина
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Михаилъ Авдеевъ
Мать: Оксинья Абросимова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Недоспасова Евдокия
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.08.1788
Дочь: Недоспасова Наталья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Недоспасовъ Василий
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.10.1792
Дочь: Недоспасова Прасковья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.01.1795
Сын: Недоспасовъ Игнатий
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.10.1796
Дочь: Недоспасова Прасковья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Недоспасовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Иванъ