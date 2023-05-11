Недоспасова (Знаменскова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедоспасова (Знаменскова) Катерина

Недоспасова (Знаменскова) Катерина

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Михаилъ Авдеевъ

Мать: Оксинья Абросимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Недоспасова Евдокия

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
12.08.1788

Дочь: Недоспасова Наталья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Недоспасовъ Василий

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1792

Дочь: Недоспасова Прасковья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1795

Сын: Недоспасовъ Игнатий

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1796

Дочь: Недоспасова Прасковья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Недоспасовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close