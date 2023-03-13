Михаилъ Авдеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаилъ Авдеевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксинья Абросимова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Леонтий

Мать ребёнка: Оксинья Абросимова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Знаменсковъ Иванъ

Мать ребёнка: Оксинья Абросимова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Недоспасова (Знаменскова) Катерина

Мать ребёнка: Оксинья Абросимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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