Михаилъ Авдеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксинья Абросимова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Леонтий
Мать ребёнка: Оксинья Абросимова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Знаменсковъ Иванъ
Мать ребёнка: Оксинья Абросимова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Недоспасова (Знаменскова) Катерина
Мать ребёнка: Оксинья Абросимова
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан