Оксинья Абросимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Михаилъ Авдеевъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Знаменсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Михаилъ Авдеевъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Недоспасова Катерина
Отец ребёнка: Михаилъ Авдеевъ
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаилъ Авдеевъ