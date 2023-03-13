Оксинья Абросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксинья Абросимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Михаилъ Авдеевъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Знаменсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Михаилъ Авдеевъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Недоспасова Катерина

Отец ребёнка: Михаилъ Авдеевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаилъ Авдеевъ

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