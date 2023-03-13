Знаменсковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Михаилъ Авдеевъ
Мать: Оксинья Абросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Знаменскова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Знаменсковъ Родионъ
Мать ребёнка: Знаменскова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
10.08.1791
Сын: Знаменсковъ Максимъ
Мать ребёнка: Знаменскова Фекла Федорова