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Знаменсковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Михаилъ Авдеевъ

Мать: Оксинья Абросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Знаменскова Фекла Федорова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Знаменсковъ Митрофанъ

Мать ребёнка: Знаменскова Фекла Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Знаменсковъ Родионъ

Мать ребёнка: Знаменскова Фекла Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1791

Сын: Знаменсковъ Максимъ

Мать ребёнка: Знаменскова Фекла Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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