Знаменскова Фекла Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Мельниковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Знаменсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Знаменсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Знаменсковъ Родионъ
Отец ребёнка: Знаменсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.08.1791
Сын: Знаменсковъ Максимъ
Отец ребёнка: Знаменсковъ Иванъ