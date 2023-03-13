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Знаменскова Фекла Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мельниковъ Федоръ

Мать: Мельникова Офимья Нефедова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменсковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Знаменсковъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Знаменсковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Знаменсковъ Родионъ

Отец ребёнка: Знаменсковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1791

Сын: Знаменсковъ Максимъ

Отец ребёнка: Знаменсковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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