Мельникова Офимья Нефедова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мельниковъ Лука
Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Знаменскова Фекла Федорова
Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мельниковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Домнина Оксинья
Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мельниковъ Леонтий
Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельниковъ Федоръ