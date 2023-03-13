Мельникова Офимья Нефедова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова Офимья Нефедова

Мельникова Офимья Нефедова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мельниковъ Лука

Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Знаменскова Фекла Федорова

Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мельниковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Домнина Оксинья

Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Мельниковъ Леонтий

Отец ребёнка: Мельниковъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниковъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close