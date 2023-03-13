Мельниковъ Лука
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Мельниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.09.1787
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мельниковъ Никита
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
08.02.1792
Сын: Мельниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
11.11.1795
Сын: Мельниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно