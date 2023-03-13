Мельниковъ Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниковъ Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Мельниковъ Федоръ

Мать: Мельникова Офимья Нефедова

Рождение ребёнка
25.09.1787

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Андреева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мельниковъ Никита

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Андреева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1792

Сын: Мельниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Андреева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1795

Сын: Мельниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Андреева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Агафья Андреева

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