Мельникова Агафья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Агафья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1787

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Мельниковъ Лука

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мельниковъ Никита

Отец ребёнка: Мельниковъ Лука

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1792

Сын: Мельниковъ Федоръ

Отец ребёнка: Мельниковъ Лука

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1795

Сын: Мельниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Лука

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниковъ Лука

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