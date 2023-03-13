Мельникова Агафья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1787
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Мельниковъ Лука
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мельниковъ Никита
Отец ребёнка: Мельниковъ Лука
Рождение ребёнка
08.02.1792
Сын: Мельниковъ Федоръ
Отец ребёнка: Мельниковъ Лука
Рождение ребёнка
11.11.1795
Сын: Мельниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельниковъ Лука