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Мельниковъ Ефимъ

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Мельниковъ Федоръ

Мать: Мельникова Офимья Нефедова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Федосья Андреева

Рождение ребёнка
22.06.1788

Сын: Мельниковъ Кириллъ

Мать ребёнка: Мельникова Федосья Андреева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1791

Дочь: Мельникова Марья

Мать ребёнка: Мельникова Федосья Андреева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1793

Сын: Мельниковъ Василий

Мать ребёнка: Мельникова Федосья Андреева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1795

Дочь: (Мельникова) Катерина

Мать ребёнка: Мельникова Федосья Андреева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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