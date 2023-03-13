Мельниковъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Мельниковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1788
Сын: Мельниковъ Кириллъ
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Андреева
Рождение ребёнка
25.01.1791
Дочь: Мельникова Марья
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Андреева
Рождение ребёнка
10.04.1793
Сын: Мельниковъ Василий
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Андреева
Рождение ребёнка
18.11.1795
Дочь: (Мельникова) Катерина
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Андреева