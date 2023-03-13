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Мельникова Федосья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниковъ Ефимъ

Рождение ребёнка
22.06.1788

Сын: Мельниковъ Кириллъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Ефимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1791

Дочь: Мельникова Марья

Отец ребёнка: Мельниковъ Ефимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1793

Сын: Мельниковъ Василий

Отец ребёнка: Мельниковъ Ефимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1795

Дочь: (Мельникова) Катерина

Отец ребёнка: Мельниковъ Ефимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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