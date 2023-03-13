Мельникова Федосья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельниковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
22.06.1788
Сын: Мельниковъ Кириллъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
25.01.1791
Дочь: Мельникова Марья
Отец ребёнка: Мельниковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
10.04.1793
Сын: Мельниковъ Василий
Отец ребёнка: Мельниковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
18.11.1795
Дочь: (Мельникова) Катерина
Отец ребёнка: Мельниковъ Ефимъ