Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтий

Леонтий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1748 г.р.

Жена

1761 г.р.

Дети

1786 г.р.
1787 г.р.
1788 г.р.
1791 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Михаилъ Авдеевъ

Мать: Оксинья Абросимова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Федоръ

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1794

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close