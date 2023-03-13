Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Михаилъ Авдеевъ
Мать: Оксинья Абросимова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Федоръ
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
22.10.1794
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлева