Шаткова (Недоспасова) Вера
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Недоспасовъ Иванъ
Бракосочетание
10.10.1770
Муж: Шатковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шатковъ Максимъ
Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шатковъ Иванъ
Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий
Рождение ребёнка
21.05.1787
Дочь: Шаткова Елена
Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий
Рождение ребёнка
04.02.1789
Дочь: (Шаткова) Анна
Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий
Рождение ребёнка
17.01.1794
Сын: Шатковъ Павелъ
Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий