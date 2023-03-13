Шаткова (Недоспасова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаткова (Недоспасова) Вера

Шаткова (Недоспасова) Вера

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Недоспасовъ Иванъ

Мать: Недоспасова Меланья Ефимова

Бракосочетание
10.10.1770

Муж: Шатковъ Афонасий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шатковъ Максимъ

Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шатковъ Иванъ

Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1787

Дочь: Шаткова Елена

Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1789

Дочь: (Шаткова) Анна

Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1794

Сын: Шатковъ Павелъ

Отец ребёнка: Шатковъ Афонасий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.