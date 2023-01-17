Ефимов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1878
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.04.1878
Отец: Ефимов Василий
Мать: Трофимова Анна
FamilySearch # 007570540 (135 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.15 Д.6
Крещение
18.04.1878
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь (г. Гдов)
Бракосочетание
06.02.1900
Афанасьевская церковь Пленка # 007569862 (стр 403) ГАПО Псков Ф. 39 О.22 Д.869 до брака - Степанида Филиппова
Рождение ребёнка
08.12.1900
Сын: Ефимов Александр Иванович
Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)
ГАПО (Псков) Ф. 39 о.22 д.869 стр 397 FamilySearch: # 007569862 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HXDB?i=396&cat=754352
Рождение ребёнка
17.09.1902
Дочь: Ефимова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)
Афанасьевская церковь ГАПО Псков Пленка # 007570272 (стр 252) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
17.06.1904 ст.
Дочь: Тупикова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)
FamilySearch # 007570272 (388 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)
FamilySearch # 007570272 (568 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ефимов Иван Иванович
Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)
Рождение ребёнка
28.07.1916
Дочь: Ефимова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)
Смерть
После 1918
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)