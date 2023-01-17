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Ефимов Иван Васильевич

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Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.04.1878

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1878

Отец: Ефимов Василий

Мать: Трофимова Анна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570540 (135 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.15 Д.6
Крещение
18.04.1878
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь (г. Гдов)
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)

Афанасьевская церковь Пленка # 007569862 (стр 403) ГАПО Псков Ф. 39 О.22 Д.869 до брака - Степанида Филиппова
Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Ефимов Александр Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф. 39 о.22 д.869 стр 397 FamilySearch: # 007569862 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HXDB?i=396&cat=754352
Рождение ребёнка
17.09.1902

Дочь: Ефимова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь ГАПО Псков Пленка # 007570272 (стр 252) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
17.06.1904 ст.

Дочь: Тупикова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570272 (388 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.

Сын: Ефимов Василий Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570272 (568 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ефимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)

Рождение ребёнка
28.07.1916

Дочь: Ефимова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)

Смерть
После 1918
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ефимов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)

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