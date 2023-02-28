Ефимов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения08.12.1900
Дата смерти25.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1900
ГАПО (Псков) Ф. 39 о.22 д.869 стр 397 FamilySearch: # 007569862 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HXDB?i=396&cat=754352
Крещение
10.12.1900
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Восприемники: 1) Игнатий Афанасьев, крестьянин (деревня Соколова) 2) Мария Филлипова, крестьянская девица (Чермы)
Место жительства
19.05.1924
ул. Предтеченская, д. 31, к.1, кв. 14 ф.Р-7965 оп.118 д.2936
Бракосочетание
13.12.1935
Жена: Ефимова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
19.09.1936
Дочь: Ефимова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Ефимова Анна Леонтьевна
Смерть
25.01.1942