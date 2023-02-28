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Ефимов Александр Иванович

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Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.12.1900

Дата смерти

25.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1900

Отец: Ефимов Иван Васильевич

Мать: Ефимова Степанида Ефимовна (Филипповна)

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф. 39 о.22 д.869 стр 397 FamilySearch: # 007569862 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HXDB?i=396&cat=754352
Крещение
10.12.1900
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Восприемники: 1) Игнатий Афанасьев, крестьянин (деревня Соколова) 2) Мария Филлипова, крестьянская девица (Чермы)
Место жительства
19.05.1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ул. Предтеченская, д. 31, к.1, кв. 14 ф.Р-7965 оп.118 д.2936
Бракосочетание
13.12.1935

Жена: Ефимова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
19.09.1936

Дочь: Ефимова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Ефимова Анна Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.01.1942
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