Ефимова Степанида Филипповна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: Филипп Устинович
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.02.1900
Муж: Ефимов Иван Ефимович
Афанасьевская церковь Пленка # 007569862 (стр 403) ГАПО Псков Ф. 39 О.22 Д.869 06.02.1900 Вилина крестьянин Иван Ефимович Чермы крестьянская дочь Стефанида Филипповна по жениху Чермы крестьянин Ва... Показать все
Место жительства
После 07.02.1900 ст.
Рождение ребёнка
08.12.1900
Сын: Ефимов Александр Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
ГАПО (Псков) Ф. 39 о.22 д.869 стр 397 FamilySearch: # 007569862 Афанасьевская церковь 08.12.1900 Вилина Александр Иванович Вилина отец крестьянин Иван Ефимович мать Стефанида Филипповна Соколов... Показать все
Восприемник
09.08.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.08.1901 Вилина Александр Диомидович Вилина отец крестьянин Диомид Федорович Вилина мать жена Татьяна Гавриловна Устья запасной рядовой 93 иркутского полка Дмитрий Андреев... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1902 ст.
Дочь: Ефимова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
Афанасьевская церковь ГАПО Псков Пленка # 007570272 (стр 252) Ф. 39 О.22 Д.1251 Отец: Ефимов Иван Ефимович Мать: Ефимова Степанида Филипповна https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1904 ст.
Дочь: Тупикова-Богданова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
FamilySearch # 007570272 (388 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
FamilySearch # 007570272 (568 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
28.07.1916 ст.
Дочь: Ефимова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ефимов Иван Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович
Смерть
Около 1955