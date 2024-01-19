Ефимова Степанида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Степанида Филипповна

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Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Филипп Устинович

Мать: скрыто настройками приватности

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Ефимов Иван Ефимович

Афанасьевская церковь Пленка # 007569862 (стр 403) ГАПО Псков Ф. 39 О.22 Д.869 06.02.1900 Вилина крестьянин Иван Ефимович Чермы крестьянская дочь Стефанида Филипповна по жениху Чермы крестьянин Ва... Показать все
Место жительства
После 07.02.1900 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Ефимов Александр Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф. 39 о.22 д.869 стр 397 FamilySearch: # 007569862 Афанасьевская церковь 08.12.1900 Вилина Александр Иванович Вилина отец крестьянин Иван Ефимович мать Стефанида Филипповна Соколов... Показать все
Восприемник
09.08.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.08.1901 Вилина Александр Диомидович Вилина отец крестьянин Диомид Федорович Вилина мать жена Татьяна Гавриловна Устья запасной рядовой 93 иркутского полка Дмитрий Андреев... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1902 ст.

Дочь: Ефимова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь ГАПО Псков Пленка # 007570272 (стр 252) Ф. 39 О.22 Д.1251 Отец: Ефимов Иван Ефимович Мать: Ефимова Степанида Филипповна https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1904 ст.

Дочь: Тупикова-Богданова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570272 (388 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.

Сын: Ефимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570272 (568 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Рождение ребёнка
28.07.1916 ст.

Дочь: Ефимова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ефимов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ефимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Ефимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Около 1955
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