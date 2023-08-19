Ефимов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Василий Иванович

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Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.12.1906 ст.

Дата смерти

Около 08.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.01.1907
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Юхновщина Василий Иванович отец крестьянин Иван Ефимович мать жена Стефанида Филипповна крестьянин Исидор Семенович крестьянская девица Агапия Федоровна https://www.familysear... Показать все
Рождение
25.12.1906 ст.

Отец: Ефимов Иван Ефимович

Мать: Ефимова Степанида Филипповна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570272 (568 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Место жительства
23.06.1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ул. Предтеченская, д. 31, к.1, кв. 14 ф.Р-7965 оп.118 д.2936
Работа или профессия
1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Фанерный завод им. Аврова Упаковщик
Бракосочетание
13.10.1928

Жена: Сергеева Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.07.1930

Сын: Ефимов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Сергеева Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вступление в партию
27.01.1931
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вступил в кандидаты - 19.03.1930 Кандидатская карта - 67611 Членский билет - 2204516 В ВЛКСМ с 1927г. ЦГАИПД СПб ф.Р‑9088 оп.1 д.1037
Рождение ребёнка
13.01.1938

Сын: Ефимов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Сергеева Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Призыв на военную службу
23.06.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
23.06.1941 Фрунзенский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Фрунзенский р-н
Военная служба
С 24.06.1941 по 30.09.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
*с 23.06.1941 6-ая строевая рота 78зсп 2ой батальон, 30.09.1941 выбывших в маршевую роту
Военная служба
08.10.1941
Указанв списке личного состава батареи учебно-запасного батальона арт., направленных в штаб 55Армии. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1993067299/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/... Показать все
Смерть
Около 08.10.1941
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