Ефимов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.12.1906 ст.
Дата смертиОколо 08.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.01.1907
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Юхновщина Василий Иванович отец крестьянин Иван Ефимович мать жена Стефанида Филипповна крестьянин Исидор Семенович крестьянская девица Агапия Федоровна https://www.familysear... Показать все
Рождение
25.12.1906 ст.
Отец: Ефимов Иван Ефимович
FamilySearch # 007570272 (568 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.22 Д.1251
Место жительства
23.06.1925
ул. Предтеченская, д. 31, к.1, кв. 14 ф.Р-7965 оп.118 д.2936
Работа или профессия
1925
Фанерный завод им. Аврова Упаковщик
Бракосочетание
13.10.1928
Рождение ребёнка
09.07.1930
Сын: Ефимов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Сергеева Вера Александровна
Вступление в партию
27.01.1931
Вступил в кандидаты - 19.03.1930 Кандидатская карта - 67611 Членский билет - 2204516 В ВЛКСМ с 1927г. ЦГАИПД СПб ф.Р‑9088 оп.1 д.1037
Рождение ребёнка
13.01.1938
Сын: Ефимов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Сергеева Вера Александровна
Призыв на военную службу
23.06.1941
23.06.1941 Фрунзенский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Фрунзенский р-н
Военная служба
С 24.06.1941 по 30.09.1941
*с 23.06.1941 6-ая строевая рота 78зсп 2ой батальон, 30.09.1941 выбывших в маршевую роту
Военная служба
08.10.1941
Указанв списке личного состава батареи учебно-запасного батальона арт., направленных в штаб 55Армии. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1993067299/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/... Показать все
Смерть
Около 08.10.1941