Ефим Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1833 и 1834 ст.
Дата смерти05.12.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1833 и 1834 ст.
Отец: Федор Григорьевич
Мать: Евдокия Ерофеевна
Бракосочетание
23.01.1852 ст.
Жена: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1854
Сын: Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
ЦГИА ф.19 оп.125 д.26 об 92 Афанасьевская церковь Михаил Ефимович 08.07.1854 Юхновщина отец крестьянин Ефимий Федорович Юхновщина мать жена Александра Ивановна Устья крестьянин Трофим Павлович Юхнов... Показать все
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Восприемник
05.02.1863 ст.
Афанасьевская церковь 05.02.1863 Вилина Евдокия Васильевна Вилина отец крестьянин Василий Логинович Вилина мать жена Мария Михайловна Вилина крестьянин Ефимий Федорович Вилина жена Александра В... Показать все
Восприемник
20.06.1863 ст.
Афанасьевская церковь 20.06.1863 Устья Иван Иванович Устья отец крестьянин Иван Иванович Устья мать жена Евдокия Петровна Вилина крестьянин Ефим Федорович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1864 ст.
Сын: Петр Ефимович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Афанасьевская церковь 25.06.1864 Вилина Петр Ефимович Вилина отец крестьянин Ефимий Федорович Вилина мать жена Александра Ивановна Макарушкина крестьянин Михаил Стефанович Гдов жена мещанина Оль... Показать все
Бракосочетание
26.01.1868 ст.
Жена: Ирина Ивановна
Афанасьевская церковь 26.01.1868 Юхновщина крестьянин Ефим Федорович Духнова гора крестьянская девица Ирина Ивановна по жениху Забредняжья крестьянин Георгий Илларионович по жениху Моргово крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1871 ст.
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Афанасьевская церковь 01.09.1871 Юхновщина Никита Ефимович Юхновщина отец крестьянин Ефим Федорович Юхновщина мать жена Ирина Ананьевна Духнова гора крестьянин Гавриил Иванович Духнова гора отстав... Показать все
Восприемник
04.10.1871 ст.
Афанасьевская церковь 04.10.1871 Яков Тимофеевич Юхновщина отец крестьянин Тимофей Васильевич Юхновщина мать жена Варвара Дмитриевна Юхновщина крестьянин Ефим Федорович Гдов мещанка Евдокия Семенов... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1875 ст.
Сын: Ефимов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Афанасьевская церковь 20.06.1875 Вилина Иван Ефимович Вилина отец крестьянин Ефим Федорович мать жена Ирина Ивановна Макарушкина крестьянин Михаил Баткина крестьянская девица Ольга Родионовн... Показать все
Поручитель
24.01.1882 ст.
Афанасьевская церковь 24.01.1882 Юхновщина крестьянин Захар Васильевич Калихновщины крестьянская девица Соломония Леонтьевна по жениху Юхновщина крестьянин Ефим Федорович по жениху Юхновщина запасн... Показать все
Поручитель
24.10.1883 ст.
Афанасьевская церковь 24.10.1883 запасной рядовой 93 иркутского полка Гавриил Прокофьевич Зазорный Юхновщина крестьянская дочь Евдокия Васильевна по жениху Лаптовицы крестьянин Андрей Маркович по же... Показать все
Поручитель
20.01.1885 ст.
Афанасьевская церковь 20.01.1885 Юхновщина крестьянин Диомид Федорович ??? крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Луневщины крестьянин Петр Федорович по жениху Вилина крестьянин Ефим Федорови... Показать все
Поручитель
06.11.1889 ст.
Афанасьевская церковь 06.11.1889 Устья крестьянский сын Иван Иванович Рудница д., Спицинская волость крестьянская дочь Феодосия Ивановна по жениху Гдов мещанин Александр Самсонович по жениху Мака... Показать все
Смерть
05.12.1903 ст.
05.12.1903 Юхновщина крестьянин Ефимий Федорович 80 1823 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y94Q?i=363&cat=754352