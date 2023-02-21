Юлдашев Рахимьян
Место рожденияРоссия
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Юлдашев Хуснулла
Мать: Музалифа
Россия
Рождение ребёнка
12.05.1937
Сын: Юлдашев талгат
Мать ребёнка: халима
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Абузяр
Мать ребёнка: халима
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Рафаиль
Мать ребёнка: халима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Камиль
Мать ребёнка: халима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Наиль
Мать ребёнка: халима
Смерть
1942