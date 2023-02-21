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Юлдашев Рахимьян

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Юлдашев Хуснулла

Мать: Музалифа

Россия
Рождение ребёнка
12.05.1937

Сын: Юлдашев талгат

Мать ребёнка: халима

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Абузяр

Мать ребёнка: халима

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Рафаиль

Мать ребёнка: халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Камиль

Мать ребёнка: халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фагиля

Мать ребёнка: халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Наиль

Мать ребёнка: халима

Смерть
1942
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