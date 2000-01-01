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Музалифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Юлдашев Рахимьян

Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла

Россия
Рождение ребёнка
01.03.1907

Сын: Юлдашев Галимзян

Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аклима

Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газима

Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Ягфар

Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Давлетзан

Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области
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