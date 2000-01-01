Музалифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Юлдашев Рахимьян
Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла
Россия
Рождение ребёнка
01.03.1907
Сын: Юлдашев Галимзян
Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аклима
Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газима
Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Ягфар
Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Давлетзан
Отец ребёнка: Юлдашев Хуснулла
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области