Юлдашев талгат
Место рожденияс. Ибряево Оренбургской обл.
Дата рождения12.05.1937
Дата смерти08.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1937
Отец: Юлдашев Рахимьян
Мать: халима
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
28.03.1967
Дочь: Тахрира
Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрира
Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зульхабира
Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Гаппас
Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Билал
Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлдашева Мухаррира
с. Ибряево Оренбургской обл.
Смерть
08.04.2006
с. Ибряево Оренбургской обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области