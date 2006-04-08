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Юлдашев талгат

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Место рождения

с. Ибряево Оренбургской обл.

Дата рождения

12.05.1937

Дата смерти

08.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1937

Отец: Юлдашев Рахимьян

Мать: халима

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
28.03.1967

Дочь: Тахрира

Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрира

Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зульхабира

Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Гаппас

Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Билал

Мать ребёнка: Юлдашева Мухаррира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлдашева Мухаррира

с. Ибряево Оренбургской обл.
Смерть
08.04.2006
с. Ибряево Оренбургской обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области
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