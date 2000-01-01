Юлдашев Хуснулла
Место рожденияс. Ибряево Оренбургской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Юлдашев Рахимьян
Мать ребёнка: Музалифа
Россия
Рождение ребёнка
01.03.1907
Сын: Юлдашев Галимзян
Мать ребёнка: Музалифа
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Ягфар
Мать ребёнка: Музалифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Давлетзан
Мать ребёнка: Музалифа
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области