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Юлдашев Хуснулла

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Место рождения

с. Ибряево Оренбургской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Юлдашев Рахимьян

Мать ребёнка: Музалифа

Россия
Рождение ребёнка
01.03.1907

Сын: Юлдашев Галимзян

Мать ребёнка: Музалифа

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аклима

Мать ребёнка: Музалифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газима

Мать ребёнка: Музалифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Ягфар

Мать ребёнка: Музалифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Давлетзан

Мать ребёнка: Музалифа

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области
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