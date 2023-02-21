(юлдашева) халима
Место рожденияРоссия
Дата рождения1907
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Юлдашев Хамит
Мать: Юлдашева Гамбар
Россия
Рождение ребёнка
12.05.1937
Сын: Юлдашев талгат
Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Абузяр
Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Рафаиль
Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Камиль
Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фагиля
Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Наиль
Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян
Смерть
1997