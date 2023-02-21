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(юлдашева) халима

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Юлдашев Хамит

Мать: Юлдашева Гамбар

Россия
Рождение ребёнка
12.05.1937

Сын: Юлдашев талгат

Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Абузяр

Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Рафаиль

Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Камиль

Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фагиля

Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Наиль

Отец ребёнка: Юлдашев Рахимьян

Смерть
1997
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