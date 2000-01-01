(Юлдашев) Фагиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юлдашев) Фагиля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юлдашев Рахимьян

Мать: халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрашитов Ямхулла

Отец ребёнка: Абдрашитов Хуснулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрашитов Салих

Отец ребёнка: Абдрашитов Хуснулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрашитов Гайса

Отец ребёнка: Абдрашитов Хуснулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрашитов Яхия

Отец ребёнка: Абдрашитов Хуснулла

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
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