(Юлдашев) Фагиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юлдашев Рахимьян
Мать: халима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Ямхулла
Отец ребёнка: Абдрашитов Хуснулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Салих
Отец ребёнка: Абдрашитов Хуснулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Гайса
Отец ребёнка: Абдрашитов Хуснулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Яхия
Отец ребёнка: Абдрашитов Хуснулла
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь