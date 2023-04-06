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Иосиф Ефимович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кузнецов Ефим Спиридонович

Мать: Кузнецова Акилина Никитична

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.09.1885 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Осипович

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кузнецов Сергей

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кузнецова Надежда

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.03.1900 ст.

Дочь: Мария Осиповна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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