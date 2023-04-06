Иосиф Ефимович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
23.09.1885 ст.
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кузнецов Иван
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кузнецов Сергей
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кузнецова Надежда
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.03.1900 ст.
Дочь: Мария Осиповна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно