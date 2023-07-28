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Кузнецов Ефим Спиридонович

Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

16.09.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Спиридон Филиппович

Мать: Агриппина Никаноровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Иосиф Ефимович

Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Никитична

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.

Дочь: Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Никитична

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Акилина Никитична

Смерть
16.09.1864 ст.