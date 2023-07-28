Кузнецов Ефим Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти16.09.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Спиридон Филиппович
Мать: Агриппина Никаноровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Иосиф Ефимович
Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1864 ст.