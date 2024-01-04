Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеевна

Место рождения

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.09.1885 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Осипович

Отец ребёнка: Иосиф Ефимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Иосиф Ефимович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кузнецов Сергей

Отец ребёнка: Иосиф Ефимович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кузнецова Надежда

Отец ребёнка: Иосиф Ефимович

Рождение ребёнка
25.03.1900 ст.

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Иосиф Ефимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Ефимович

Смерть
Неизвестно
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