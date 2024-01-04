Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кузнецов Сергей
Отец ребёнка: Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кузнецова Надежда
Отец ребёнка: Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
25.03.1900 ст.
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Иосиф Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Ефимович
Смерть
Неизвестно