Кузнецова Акилина Никитична
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти21.01.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Иосиф Ефимович
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Спиридонович
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1903 ст.