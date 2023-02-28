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Кузнецова Акилина Никитична

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

21.01.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Иосиф Ефимович

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Спиридонович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Спиридонович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Ефим Спиридонович

Смерть
21.01.1903 ст.
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