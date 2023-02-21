Кузнецова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Иосиф Ефимович

Мать: Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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