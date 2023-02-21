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Кузнецова Надежда
Кузнецова Надежда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иосиф Ефимович
1860 г.р.
Мать
Анна Тимофеевна
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Иосиф Ефимович
Мать:
Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
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