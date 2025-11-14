Литогарова Параскева Васильева
женский, родилась Неизвестно, Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Супруги
Литогаров Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Лялинская (Литогарова) Евдокия Федоровна28.02.1903 ст. г.р.
Литогаров Иоанн Федорович07.01.1907 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1901 ст.
Петровское, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.
Дочь: Лялинская (Литогарова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.
Сын: Литогаров Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1908
Дочь: Литогарова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.
Дочь: Литогарова Дарья
Отец ребёнка: не указан