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Литогарова Параскева Васильева

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Место рождения

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.

Дочь: Лялинская Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.

Сын: Литогаров Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 245): родился 7 января 1907 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской во... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1908

Дочь: Литогарова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 413): родилась 1 ноября 1908 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской в... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.

Дочь: Литогарова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Петровское-Лобаново, церковь Святых апостолов Петра и Павла (фонд 203, опись 780, дело 4393, стр 397): родилась незаконнорожденная 3 марта 1915 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литогаров Федор Иванович

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