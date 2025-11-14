Литогарова Параскева Васильева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Литогарова Параскева Васильева

Автор
ИБ
Бажанова И.

женский, родилась Неизвестно, Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд

Супруги
Литогаров Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Лялинская (Литогарова) Евдокия Федоровна28.02.1903 ст. г.р.
Литогаров Иоанн Федорович07.01.1907 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд

Бракосочетание
11.11.1901 ст.

Муж: Литогаров Федор Иванович

Петровское, Черкизовская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Петровское-Лобаново, церковь Петропавловская (фонд 203, опись 780, дело 2713, стр 104): 11.11.1901 свадьба Жених: Черкизовской волости деревни Гнилуши крестьянин Федор Иванович Литогаров православного вероисповедания первым браком в возрасте 24 года. Невеста: Ростокинской волости села Дегунино крестьянская дочь Параскева Васильева Павлова православного вероисповедания первым браком в возрасте 22 лет. Свидетели: по жениху: Черкизовской волости деревни Гнилуши крестьяне Антон Яковлев Чиконов и Федор Васильев Потапов. По невесте: Троицкой волости деревни Лупихи крестьянин Иван Сергеев Маннов и Ростокинской волости села Дегунино крестьянин Петр Никитин Огоньков

Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.

Дочь: Лялинская (Литогарова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд

Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.

Сын: Литогаров Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 245): родился 7 января 1907 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской волости, деревни Гнилуши, крестьянин Иван Федоров (!перепутано) Летогаров и законная жена его Параскева Васильева, оба православного вероисповедания. Крещен 9 января 1907 года.

Рождение ребёнка
01.11.1908

Дочь: Литогарова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 413): родилась 1 ноября 1908 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской волости, деревни Гнилуши, крестьянин Федор Иванов Летогаров и законная жена его Параскева Васильева, оба православного вероисповедания. Крещена 1 ноября 1908 года.

Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.

Дочь: Литогарова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Петровское-Лобаново, церковь Святых апостолов Петра и Павла (фонд 203, опись 780, дело 4393, стр 397): родилась незаконнорожденная 3 марта 1915 года, крещена 6 марта 1915 года. Родители: Черкизовской волости, деревни Гнилуши крестьянская вдова Параскева Васильева Литогарова православного вероисповедания.

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