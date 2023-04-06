Литогарова Параскева Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.
Дочь: Лялинская Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.
Сын: Литогаров Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 245): родился 7 января 1907 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской во... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1908
Дочь: Литогарова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Литогаров Федор Иванович
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 413): родилась 1 ноября 1908 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской в... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.
Дочь: Литогарова Дарья
Отец ребёнка: не указан
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Петровское-Лобаново, церковь Святых апостолов Петра и Павла (фонд 203, опись 780, дело 4393, стр 397): родилась незаконнорожденная 3 марта 1915 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно