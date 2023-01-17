Литогарова Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.11.1908
Дата смерти08.11.1909 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 413): родилась 1 ноября 1908 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской в... Показать все
Смерть
08.11.1909 ст.
Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
умерла от простуды