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Литогарова Клавдия Федоровна

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

01.11.1908

Дата смерти

08.11.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908

Отец: Литогаров Федор Иванович

Мать: Литогарова Параскева Васильева

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 413): родилась 1 ноября 1908 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской в... Показать все
Смерть
08.11.1909 ст.
Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
умерла от простуды
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