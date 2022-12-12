Гнилуша
Черкизовская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
372Гнилуша, с. вл.при пруде.1514259485Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
169. Гнилушино, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 175, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
С-цо Гнилушино1510Николаевская железная дорога, станция Химки. 3½382 мелочных овощных лавки.