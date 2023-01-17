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Литогаров Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.

Дочь: Лялинская Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Литогарова Параскева Васильева

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.

Сын: Литогаров Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Литогарова Параскева Васильева

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 245): родился 7 января 1907 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской во... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1908

Дочь: Литогарова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Литогарова Параскева Васильева

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 413): родилась 1 ноября 1908 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литогарова Параскева Васильева

Смерть
1908
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