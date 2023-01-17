Литогаров Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.
Дочь: Лялинская Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Литогарова Параскева Васильева
Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.
Сын: Литогаров Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Литогарова Параскева Васильева
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 245): родился 7 января 1907 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской во... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1908
Дочь: Литогарова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Литогарова Параскева Васильева
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 413): родилась 1 ноября 1908 года. Родители: Московского уезда, Черкизовской в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1908