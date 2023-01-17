Литогарова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литогарова Дарья

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Место рождения

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

03.03.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: Литогарова Параскева Васильева

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Петровское-Лобаново, церковь Святых апостолов Петра и Павла (фонд 203, опись 780, дело 4393, стр 397): родилась незаконнорожденная 3 марта 1915 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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