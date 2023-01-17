Литогарова Дарья
Место рождения
Дата рождения03.03.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1915 ст.
Отец: не указан
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Петровское-Лобаново, церковь Святых апостолов Петра и Павла (фонд 203, опись 780, дело 4393, стр 397): родилась незаконнорожденная 3 марта 1915 ... Показать все
Смерть
Неизвестно