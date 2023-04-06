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Горшков Александр Матвеевич

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Горшков Матвей

Мать: ?

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Горшков Василий Александрович

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.07.1908

Дочь: Шарова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
08.11.1919

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
После 1920
Муром, округ Муром, Владимирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
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