Горшков Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Горшков Матвей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горшков Василий Александрович
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
09.07.1908
Дочь: Шарова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
08.11.1919
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Филипповна
Смерть
После 1920
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно