село Карачарово, село Карачарово, Муромский уезд, Владимирская губерния (на 1913) — Familio

Карачарово

Муромский уезд, Владимирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3439Карачарово, с. вл.при р. Оке.2241312231450Церквей православных 2. Заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Муромский уезд
С. Карачарово, Панфилово, Большое Акулово, Савастлейки и Д. Липня, Загряжская, Левашево и Змейка15Гр. Алекс. Серг. Уваров369691231

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Карачаровская волость
1154. Карачарово, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 310, жителей 2333, волостное правление (уездный город 3 в)., 3 церкви православные, школа, лавка, 5 ветр Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Карачаровская волость
3978Карачарово село23635051253

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Муромский уезд, Карачаровская волость
село Карачарово
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